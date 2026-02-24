Saga de terror 'Scream' celebra sus 30 años con una sétima película

La sétima entrega de 'Scream', una de las sagas de terror más lucrativas del cine, llega esta semana a las salas con una secuela que busca regresar a los orígenes de esta historia de culto que revitalizó el género a mediados de los años 90.



Kevin Williamson dirige por primera vez la franquicia y marca el regreso de Neve Campbell en una entrega que apuesta por la nostalgia, en medio de polémicas y cambios en el elenco.



Estas son cinco cosas que hay que saber sobre 'Scream 7':



Una saga que revolucionó el género

Cuando la primera 'Scream' se estrenó en 1996, hace ya tres décadas, el cine de terror prácticamente había desaparecido de la gran pantalla. La ola del género en los años 70 y 80, con títulos como 'Halloween' o 'Viernes 13', empezaba a quedar atrás.



En aquella época, “yo solo intentaba escribir un guion para que Hollywood se fijara en mí”, recuerda Williamson en una entrevista con AFP.



Empezó a escribir 'Scream' inspirado por una historia real: la de Danny Rolling, un asesino en serie que, durante un verano, aterrorizó a una pequeña ciudad de Florida al asesinar a cinco estudiantes.



El guion cayó en manos del conocido cineasta Wes Craven, director de 'La colina de los ojos malditos' y 'Pesadilla en Elm Street', quien aceptó dirigir la película. Antes de fallecer en 2015, pudo rodar las tres entregas siguientes.

Regreso a los orígenes

Con la muerte de Wes Craven, “más o menos dije adiós a la saga”, recuerda Williamson, guionista de las cuatro primeras entregas.

En la 5 y la 6, estrenadas respectivamente en 2022 y 2023, Williamson asumió el papel de productor ejecutivo, más de diez años después de 'Scream 4' (2011), que fue un fracaso comercial.

Para 'Scream 7', Williamson aceptó ponerse detrás de la cámara por primera vez porque “Neve [Campbell] me lo pidió”, asegura.

Campbell, quien interpreta a Sidney Prescott, vuelve a la saga después de haber rechazado participar en 'Scream 6' por no ser remunerada de forma correspondiente al valor aportado en las anteriores entregas. La actriz criticó que su salario habría sido más alto si fuera un hombre.

Sidney Prescott, personaje central de la primera película y convertida en ícono en las siguientes entregas, es madre en esta nueva cinta. “Queríamos contar una historia sobre una madre y su hija, cómo se distancian y luego cómo vuelven a conectar y combaten a Ghostface”, explica Williamson.

Polémica por la guerra en Gaza

Tras la muerte de Craven, los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett introdujeron nuevos personajes.

Sam, interpretada por la mexicana Melissa Barrera, y su hermana Tara, a quien da vida la estrella de la serie 'Miércoles', Jenna Ortega, fueron las protagonistas de 'Scream' 5 y 6.

Sin embargo, la productora Spyglass apartó a Barrera en noviembre de 2023 después de que publicara en redes sociales un mensaje en el que denunciaba una “limpieza étnica” en Gaza. Ortega siguió sus pasos y decidió no volver en 'Scream 7'.

Una obra de culto

'Scream' pertenece al subgénero del cine de terror conocido como “slasher”: presenta a un psicópata —Ghostface en 'Scream'— que asesina con extrema brutalidad a un grupo de jóvenes, uno tras otro.

La película juega con las reglas del género, las altera y recurre a toques cómicos, sin dejar de lado el terror puro.

La escena de apertura de la primera 'Scream', protagonizada por Drew Barrymore —quien muere a los 12 minutos del inicio—, está considerada como una de las mejores secuencias iniciales de la historia del cine de terror.

Una historia muy lucrativo

'Scream' ha recaudado 910 millones de dólares en la taquilla mundial desde su creación en 1996. Esto sitúa a la saga entre las más lucrativas del género, por detrás de 'El Conjuro', 'El juego del miedo' y la adaptación de la novela de Stephen King, 'Eso (It)'.