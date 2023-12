¿Sacarán nuevas entradas para ver a The Offspring? PicNic responde

6 de diciembre de 2023, 11:20 AM

El esperado concierto de la icónica banda The Offspring se acerca y, con ello, la ansiedad de los fans por asegurar su lugar en este evento sin precedentes en Costa Rica.

En cuanto a la duración del esperado concierto de The Offspring, Gutiérrez confirmó que el show tendrá una duración de 90 minutos. Los fans podrán disfrutar de esta actuación especial el 17 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal.

En cuanto al anuncio tardío de la participación de The Offspring en el festival, Gutiérrez explicó que algunos detalles del contrato aún no se habían finalizado para la fecha de la conferencia del line up, por lo que estratégicamente mantuvieron al público informado sobre la espera de un último artista.