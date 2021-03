‘Sábados con mi gente’ llegará a Teletica Radio este 10 de abril

El locutor Juan Carlos Torres y su programa “Sábados con mi gente” llegará a Teletica Radio el próximo 10 de abril.​

Tras 17 años en Radio Columbia, ahora Torres vuelve a Canal 7, que fue su casa años atrás cuando fue productor de “El Show de Abracadabra”.

“Realmente estoy emocionado, después de 17 años Columbia me lo ha dado todo, así que la única palabra que tengo es gracias. Y la misma gratitud le doy a Teletica que hoy me abre sus puertas, me ofrece un nuevo desafío, reto y oportunidad para darles las gracias a Dios por la vida”, contó Torres.