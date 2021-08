¡Sábado Feliz celebra 21 años de estar al aire!

El programa Sábado Feliz, que se transmite por Teletica, celebró 21 años de estar al aire.

Este espacio televisivo inició en agosto del 2000 y continúa como uno de los preferidos de las familias costarricenses.

"Muy agradecido con la vida y la gente, no seríamos nada si sábado a sábado no encendieran su televisor para disfrutar de dos horas de sana diversión familiar", dijo su productor, Nelson Hoffman.



Este sábado, globos, un hermoso queque, buena música y los famosos concursos engalanaron el set para celebrar junto a los televidentes.

Proyecto exitoso

En estos 21 años, por el escenario de Sábado Feliz han pasado artistas de la talla de Chayanne, Paulina Rubio, OV7 y la Sonora Santanera. La música nacional también ha estado presente: Los Hicsos, La Kuarta, la Banda Chiqui Chiqui, entre muchos otros.

Tiene concursos muy populares como la Carrera Palí, que ayuda a diferentes familias todas las semanas.

¿Cuál es el éxito del proyecto? "Los premios son muy importantes. Gracias a las marcas que creen en Sábado Feliz, se han podido regalar hasta ₡3 millones en un solo juego. Además, el show se hace parte del ADN de una familia. Hay muchos reportes de que por tradición lo ven desde niños, porque sus abuelos o papás lo disfrutan", respondió Hoffman.

El espacio también ha tenido que adaptarse e innovar durante el tiempo de pandemia.

"Me hace muchísimas falta el público físico, evidentemente es la cereza del pastel de Sábado Feliz, pero yo creo que con la pandemia hemos logrado acercar públicos que tal vez nunca podrían estar jugando en el programa por la lejanía, porque se les dificulta venir", aseguró Natalia Rodríguez, quien recién cumplió nueve años de estar en el programa.

"Me apasiona muchísimo hacer Sábado Feliz, me fascina y me encanta y creo que se me nota al aire", concluyó la presentadora.