‘Sábado Feliz’ anuncia nueva dinámica: El reto de los presentadores

El programa de televisión Sábado Feliz añadirá una nueva dinámica este año: El reto de los presentadores.

Según informó la producción a Teletica.com, este segmento le permitirá a los conductores Mauricio Hoffman, Libni "Mimi" Ortiz y Johnny López competir entre ellos y ganar un premio que le otorgarán a una familia de su elección.

Este año, el espacio sabatino cumple 26 años de transmisión, por lo que este próximo mes de agosto se harán algunos cambios para brindarle el mejor entretenimiento.

La productora del programa, Gabriela Solano, aseguró que se están "cocinando" varias sorpresas, pero hasta el momento el cambio más sonado es en el horario.

El programa se transmitirá a partir del sábado 1.° de agosto a las 5 p. m. a través de Canal 7. También puede seguirlo a través de Teletica.com y la app TDMAX.