'Sábado Feliz' anuncia cambio de horario tras 25 años en el mismo espacio
Los presentadores del programa compartieron sus sentimientos sobre este nuevo capítulo.
Sábado Feliz celebra 26 años de transmisión este año y cambiará su horario de programación a partir del próximo 1.° de agosto.
Ahora, el programa se transmitirá los sábados de 5 p. m. a 7 p. m., en reemplazo del horario habitual que, por 25 años, se mantuvo a las 2 p. m.
En esta nueva etapa, Johnny López y Libni "Mimi" Ortiz cumplen un año de participar como presentadores junto a Mauricio Hoffmann, quien se ha mantenido en el espacio dando continuidad al legado de su padre, Nelson Hoffmann.
"Además de capturar mayor audiencia, la esencia se sigue manteniendo. Seguiremos por ese mismo camino", señaló Hoffmann.
Los presentadores compartieron sus expectativas con Teletica.com, en una breve conversación.
"Nos sentimos muy contentos. Es reafirmar que en esta segunda etapa del programa las cosas se han venido haciendo bien, hemos trabajado con mucho cariño, estamos muy entregados a dar lo mejor de cada uno de nosotros para que las personas disfruten como lo han hecho a lo largo de dos décadas", indicó López.
"Ese nuevo horario va a ayudar a hacer esa catapulta que estamos necesitando para entrar al tercer piso", concluyó "Mimi" Ortiz.
Con mucho cariño y entrega, hemos trabajado para ofrecerte lo mejor, y ahora, con el nuevo horario, buscamos que aún más personas disfruten de nuestros juegos, concursos y la inigualable alegría que nos caracteriza. La audiencia nos sigue prefiriendo, y queremos celebrar juntos estos 26 años con una etapa llena de ilusiones y crecimiento.
Manteniendo la esencia que nos ha definido durante casi tres décadas, Sábado Feliz se renueva para invitarte a un crecimiento constante. Incorporamos nuevas dinámicas y volvemos a la parte virtual para conectar con aquellos que están más alejados. ¡Estamos listos para este nuevo capítulo y para alcanzar juntos los 30 años!
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