Ryan Gosling y Billie Eilish cantarán en vivo en la gala de los Óscar

Eillish y su hermano Finneas subirán al escenario con otra canción de "Barbie", la introspectiva "What Was I Made For?".

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas además anticipó que Scott George y Osage Singers tocarán "Wahzhazhe (A Song for My People)" de la película "Los asesinos de la luna".

Completando la lista están Jon Batiste interpretando "It Never Went Away" del documental "American Symphony" y Becky G, que cantará "The Fire Inside," escrita por la eterna nominada Diane Warren para "Flamin' Hot".