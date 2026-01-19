Ryan Castro en Costa Rica: esto costará escuchar ‘Sanka’ en vivo

El artista colombiano Ryan Castro traerá su gira latinoamericana a Costa Rica el próximo 12 de abril, con un concierto en Parque Viva, en Alajuela.

El espectáculo forma parte de la etapa LATAM de su Sendé World Tour y las entradas estarán disponibles en distintas fases de preventa y venta general, con precios que van desde los ₡28.027 hasta los ₡66.869, según la localidad elegida.



El intérprete, conocido como “El Cantante del Ghetto”, incluyó a Costa Rica dentro de un recorrido por varios países de la región, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Chile.

Esta gira marca uno de los momentos más importantes de su carrera, previo a un concierto histórico en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, programado para el 25 de abril de 2026.

La venta general iniciará el jueves 22 de enero, siempre a las 11 a. m. Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de eticket.cr.





Los precios para el concierto en Parque Viva varían según la localidad. La gramilla tiene un costo de ₡28.027; terraza A y B, ₡34.977; lateral 501, 502, 504 y 505, ₡40.558; lateral 401, 402, 404 y 405, ₡45.342; central 503 y 403, ₡50.923; mientras que la experiencia Jogo Golden Circle alcanza los ₡66.869, sin incluir cargos por servicio.

El anuncio del concierto llega en un momento de alta exposición internacional para Ryan Castro. El artista cerró recientemente la primera etapa de su gira con presentaciones agotadas en Europa, el Caribe y Estados Unidos, impulsadas por sus producciones Sendé y Hopi Sendé.

Además, su tema La Villa se mantiene como uno de los más populares en plataformas digitales y redes sociales, con presencia destacada en rankings musicales de América Latina y listados globales.





La última vez que el artista colombiano se presentó en suelo tico fue en el Urban Fest, en marzo de 2024. En esa ocasión compartió escenario con Ivy Queen y Don Omar.



