‘Rust’, película marcada por un tiroteo mortal, se estrena discretamente

Tres años y medio después de un accidente que conmocionó a la industria cinematográfica, Rust finalmente llegó a las salas de cine. Sin embargo, lejos de generar expectativa o interés masivo, la cinta protagonizada por Alec Baldwin tuvo un debut discreto y sin mayor repercusión, tanto en taquilla como en crítica.



El rodaje fue interrumpido abruptamente en octubre de 2021, cuando un ensayo en el set, ubicado en el Bonanza Creek Ranch, terminó en tragedia: Baldwin accionó un arma que, de manera inesperada, contenía una bala real. El disparo provocó la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía, e hirió al director Joel Souza. El incidente paralizó la producción y desató una investigación que puso bajo escrutinio a todo el equipo.



Inicialmente, Baldwin fue imputado por homicidio involuntario, pero los cargos en su contra fueron retirados en 2024. No ocurrió lo mismo con Hannah Gutierrez-Reed, armera de la película, quien recibió una sentencia de 18 meses de prisión. David Halls, asistente de dirección, aceptó su responsabilidad por no verificar el arma y fue condenado a seis meses de libertad condicional.

​Pese a la notoriedad del caso, el estreno de Rust fue casi imperceptible. Según la prensa internacional, recaudó apenas $25 mil en su primer fin de semana, a pesar de proyectarse en 155 salas en Estados Unidos. Críticos y público tampoco fueron benévolos: en Rotten Tomatoes apenas logró un 43% de aprobación, y en IMDb su calificación llegó a 4.8 sobre 10.

El contexto que rodeó la película influyó en su promoción: no hubo alfombra roja, ni ruedas de prensa, ni presencia en festivales importantes. Su presentación oficial se limitó a un pequeño certamen en Polonia meses atrás, y su distribución fue mínima. Por ahora, Rust no está disponible en cines de Argentina ni de varios países de América Latina, aunque podría aparecer pronto en alguna plataforma de streaming.



En entrevista con The New York Times, el director Joel Souza aseguró que la razón principal para completar la cinta fue rendir homenaje al trabajo de Halyna Hutchins. De hecho, existe un acuerdo legal que estipula que todas las ganancias del filme serán destinadas a su esposo y a su hijo.