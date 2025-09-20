Rusia revive Intervisión: el festival rival de Eurovisión con sello político

Tres años después de ser expulsada de Eurovisión, Rusia está relanzando Intervisión, un evento musical anual transmitido por televisión que surgió durante la época de la Guerra Fría como rival del exitoso certamen europeo.

En su versión de 2025, Intervisión contará principalmente con participantes de los llamados BRICS, países con los que Rusia ha forjado lazos más estrechos en los últimos años, aunque también habrá una cantante de Estados Unidos.

De América Latina, participarán cantantes de Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela.

La final, que se realizará cerca de Moscú, se transmitirá el sábado 20 de septiembre por Piervy Kanal (en español, "Primer canal"), una cadena de televisión rusa estrictamente controlada por el Estado, y en directo por YouTube.

La organización del evento coincide con una polémica en Europa por la participación de Israel en Eurovisión. Países como España, Países Bajos e Irlanda han dicho que no participarán en el festival el próximo año a menos que Israel sea excluido.

Estas son ocho cosas que debes saber sobre Intervisión, el concurso soviético rival de Eurovisión que revive tras años sin realizarse.

1. ¿Por qué Rusia está relanzando Intervisión?

En 2022, Rusia fue excluida de Eurovisión por la Unión Europea de Radiodifusión tras su invasión a gran escala de Ucrania. Ese mismo año, Ucrania se coronó ganadora del concurso, en lo que se consideró ampliamente como una muestra de apoyo simbólico al país.

Hasta su expulsión, Eurovisión le daba a Rusia una plataforma útil para proyectar sus valores culturales y políticos al mundo, afirma Bárbara Barreiro León, de la Universidad de Aberdeen (Escocia).

Según ella, el relanzamiento de Intervisión es un intento de Rusia de volver a exportar estos valores al mundo, al tiempo que estrecha lazos con los países participantes.

La página web de Intervisión afirma que el evento tiene como objetivo unir a las naciones "para inspirar y unir a millones de personas" y que "no es una iniciativa política", aunque el historiador de Eurovisión Dean Vuletic no está de acuerdo.

"Intervisión se creó por un decreto presidencial en febrero de este año, por lo que, sin duda, es un evento político en ese sentido", afirma Vuletic.

León añade que Intervision supone para el Kremlin "el escenario perfecto para promover su propia propaganda, ofreciendo un espacio que contrasta con los valores y las posiciones de los países de Eurovisión, muchos de los cuales apoyan activamente a Ucrania".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania afirma que considera Intervisión 2025 es "un instrumento de propaganda hostil y un medio para encubrir la política agresiva de la Federación Rusa".

2. ¿Qué promueve Intervisión?

EPA/Shutterstock Los cantantes brasileños Luciano Calazans y Tais Nader asisten a un evento de Intervisión en Moscú

Con este resurgimiento, el festival busca posicionarse como una alternativa cultural a Eurovisión y ofrecer una plataforma para los artistas prorrusos.

Al mismo tiempo, dice defender los "valores tradicionales universales y familiares" con "ideales espirituales". Según el reglamento de Intervisión, estos valores deben estar representados en las canciones aceptadas en el concurso.

El concurso se celebra tras el endurecimiento de la legislación rusa contra el colectivo LGBTQ+. En 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró lo que denomina "el movimiento público internacional LGBT" como organización extremista y prohibió sus actividades en todo el país.

Intervisión contrasta radicalmente con Eurovisión, que se ha hecho famoso por sus actuaciones extravagantes y celebraciones de artistas LGBTQ+. En 2024, el suizo Nemo se convirtió en la primera persona no binaria en ganar el concurso europeo.

3. ¿Quién compite en Intervisión?

EPA/Shutterstock Nidia Góngora, Omar Acedo y Zulema Iglesias representan a Colombia, Venezuela y Cuba respectivamente en Intervisión 2025.

Entre los 23 países participantes se encuentran todos los miembros originales de los BRICS: Brasil, Rusia, India y China, así como otros países con los que Rusia ha cultivado relaciones estrechas en los últimos años.

Varios antiguos Estados soviéticos que mantienen relaciones positivas con Rusia también cuentan con participantes.

Rusia estará representada por el cantante pop pro-guerra Shaman, cuyo nombre real es Yaroslav Dronov, conocido por su himno de 2022 Ya Russky ("Soy ruso").

La lista completa de países participantes en Intervisión es: Bielorrusia, Brasil, China, Colombia, Cuba, Egipto, Etiopía, India, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Qatar, Sudáfrica, Rusia, Arabia Saudí, Serbia, Tayikistán, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.

4. ¿Y Estados Unidos?

Getty Images La cantante Vassy, a quien vemos aquí presentándose en el orgullo gay de Charlotte en 2016, es la representante de Estados Unidos en Intervisión.

Vasiliki Karagiorgos, quien, bajo el nombre artístico de Vassy, cuenta con más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, es la representante de Estados Unidos.

Karagiorgos es de ascendencia griega y se crió en Australia, pero, según Rolling Stone Australia, se mudó a Estados Unidos a principios de la década de 2010. Es conocida sobre todo por su música electrónica.

Anteriormente, expresó su apoyo a los derechos LGBTQ+, apareció en un vídeo de una campaña para defender el matrimonio igualitario y se presentó en el orgullo gay de Charlotte, EE.UU., en 2016, y de Darwin, Australia, en 2023.

Vassy reemplazó a otro artista estadounidense, el cantante y productor Brandon Howard, quien dijo que ya no participaría "por motivos familiares" en un vídeo publicado por Intervisión en Instagram.

"Este cambio nos dice mucho sobre Intervision y la participación estadounidense", afirma el profesor Vuletic. "Es evidente que no hay ninguna agencia gubernamental estadounidense ni ninguna organización pública detrás de la participación de Estados Unidos en Intervision".

Es poco probable que Vassy se enfrente a sanciones por participar en Intervisión, pero "seguramente su reputación se vea comprometida por estar vinculada a este proyecto político de Vladimir Putin", dice Vuletic.

Aunque pueda parecer inusual que un artista australiano actúe en nombre de Estados Unidos, Eurovisión tampoco prohíbe que la persona que represente a un país no sea ciudadana de este.

5. ¿Cuál es la historia de Intervisión?

Polish National Digital Archives Intervisión se interrumpió tras la edición de 1968, pero se reanudó en 1977.

Intervisión se creó creó como una respuesta del bloque del este a Eurovisión, que comenzó en 1956. Intervisión se celebró en la entonces Checoslovaquia entre 1965 y 1968.

Tras una interrupción de 11 años, se volvió a realizar entre 1977 y 1980, y contó con participantes de Japón, Estados Unidos y Canadá.

Rusia se unió al Festival de la Canción de Eurovisión en 1994, tras el colapso del bloque soviético.

El país ganó Eurovisión en 2008 y lo organizó al año siguiente. En 2014, la drag queen austriaca Conchita Wurst ganó el concurso, Rusia fue condenada internacionalmente por su anexión de Crimea y comenzaron a surgir planes para relanzar Intervisión.

Sin embargo, estos planes no llegaron a buen puerto y Rusia siguió compitiendo en Eurovisión hasta 2017, cuando el país anfitrión, Ucrania, le prohibió la entrada a su concursante.

Rusia se reincorporó a Eurovisión entre 2018 y 2021.

Polish National Digital Archives Concursantes de Intervisión en 1977.

6. ¿Han salido cantantes famosos de Intervisión?

BBC El grupo disco alemán Boney M, al que vemos aquí ensayando para el programa Top of the Pops de la BBC en 1978, concursó en Intervisión.

Durante el concurso de 1979, el grupo mundialmente famoso Boney M interpretó su gran éxito Rasputin, que cuenta la historia de un místico sacerdote que sedujo a la familia real rusa a principios del siglo XIX.

El escenario de Intervisión también acogió a artistas de renombre del antiguo bloque soviético, como el cantante polaco Czesław Niemen.

7. ¿Cómo se escoge al ganador?

Getty Images La finlandesa Marion Rung, a quien vemos aquí actuando durante el Festival de Eurovisión de 1962, también participó en Intervisión.

A diferencia de Eurovisión, donde los ganadores no reciben ningún premio en efectivo, Intervisión afirma que otorgará 30 millones de rublos (unos US$360.000) al ganador.

En Intervisión, el ganador será elegido únicamente por un jurado en el estudio, mientras que en Eurovisión se selecciona mediante una combinación de puntuaciones del jurado y votos del público.

En las versiones anteriores de Intervisión, los ganadores procedían en su mayoría de países alineados con la Unión Soviética, aunque la cantante finlandesa Marion Rung rompió esta tendencia en 1980, cuando se llevó el primer premio con Where is the Love?

Rung también participó en Eurovisión en 1962 y 1973.

8. ¿Qué futuro tiene Intervisión?

BBC

Hay planes para convertir de nuevo Intervisión en un evento anual, aunque el profesor Vuletic se muestra un poco escéptico.

"Tenemos que esperar y ver qué pasa realmente... qué éxito tiene el concurso de este año", afirma.

León señala que el evento aún no cuenta con un número significativo de seguidores y "puede que solo resulte atractivo para un público muy específico, aunque con el tiempo podría despertar cierta nostalgia".

A pocos días de la final, los vídeos de las canciones de Intervisión estaban recibiendo pocas visualizaciones e interacciones en las redes sociales y YouTube.

"Si fuera Eurovisión, veríamos canciones con millones de visitas", añade.

Aun así, aunque el interés de los espectadores acabe siendo limitado, Rusia puede seguir viendo valor en celebrar el concurso cada año.

Vuletic afirma que Rusia verá el programa del sábado como una oportunidad para demostrar al mundo que puede celebrar un "gran evento internacional" con seguidores en todo el mundo y que las sanciones impuestas contra el país en respuesta a la invasión de Ucrania, no están surtiendo efecto.