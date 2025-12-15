Rusia declara "extremista" al grupo de punk Pussy Riot

Un tribunal de Moscú aceptó este lunes (15.12.2025) la demanda presentada por la Fiscalía General de Rusia y declaró "extremista" al grupo punk ruso Pussy Riot, conocido por sus posturas feministas y por su crítica al Gobierno del presidente Vladimir Putin. Esta designación ilegaliza cualquier interacción con el grupo en Rusia, incluso los "me gusta" en redes sociales, pasadas o presentes, lo que lo condena al ostracismo en el país.

"El Tribunal Tverskoi de Moscú satisfizo las demandas administrativas del vicefiscal general de Rusia para declarar al grupo punk Pussy Riot una organización extremista y prohibir sus actividades en territorio ruso", señaló en Telegram el servicio de prensa de los tribunales capitalinos.

Leonid Solovyov, abogado de la banda, cuyas integrantes viven desde hace años en el exilio, declaró al medio independiente SOTAvision tras la audiencia judicial que se trataba de "otra acción que silencia a quienes hablan sin pedir permiso". La banda, opositora del Kremlin desde hace mucho tiempo, esperaba la decisión. "La ley está diseñada para borrar a Pussy Riot de la mente de los ciudadanos rusos", declararon en redes sociales la semana pasada.

Más de diez años de persecución judicial

Así, la Justicia rusa da un paso más en la persecución legal de este grupo, que alcanzó fama internacional tras una performance realizada en 2012 contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la catedral del Cristo Redentor de Moscú, que costó penas de hasta dos años de cárcel a sus integrantes, acusadas de vandalismo.

En septiembre pasado un tribunal ruso condenó en ausencia a entre 8 y 13 años de cárcel a cinco integrantes de este grupo feminista por difundir "información falsa" sobre el Ejército ruso. La mayor condena, la de 13 años y 15 días, la recibió María Aliójina, uno de los rostros más conocidos del colectivo ruso y su cofundadora, que ya se encontraba en la lista de busca y captura en Rusia desde abril de 2022.

Una lista con más de cinco mil entradas

Uno de los episodios por los que fueron condenadas las Pussy Riot versa en torno a una canción, difundida por el grupo en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, en la que, según el tribunal, se ofrecen datos falsos acerca de víctimas civiles ucranianas. Según la Fiscalía, todas las condenadas se oponen a la política de Estado ruso.

Organizaciones inexistentes como el "movimiento satanista internacional" y el "movimiento LGBT internacional" también figuran en la lista de organizaciones catalogadas como "extremistas" merced a una ley promulgada en julio por Putin, junto con más de cinco mil entradas que incluyen páginas web, lemas políticos, libros, obras de arte y álbumes de música.



