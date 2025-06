Rubén McAdam llega a MQN: “Es una consagración en mi corta carrera”

El programa Más que noticias (MQN) continúa fortaleciendo su propuesta con nuevos periodistas. Esta semana, Rubén McAdam se incorpora oficialmente al equipo, dejando atrás su puesto en Calle 7 Informativo para embarcarse en un nuevo capítulo profesional.



Con solo 22 años, McAdam ya se ha consolidado como un rostro familiar en la televisión costarricense. Su estilo cercano, espontáneo y empático lo convirtió en el perfil ideal para un espacio que se caracteriza por destacar lo positivo y lo humano.

Según contó a Teletica.com, su llegada a MQN se dio gracias a una buena relación con Juan Carlos Zumbado, productor del programa, a quien conoció desde que ingresó al canal.

​“Cuando entré a Calle 7, me mandaron con diferentes periodistas para aprender. Uno de ellos fue Juanka. Fuimos a grabar un par de notas y desde ahí nació una relación de hermandad profesional”, recordó.

Cuando surgió la oportunidad de sumarse a MQN, McAdam no lo pensó dos veces.

​“Siempre tuve claro que este programa era una meta profesional. No pensé que la puerta se abriera tan rápido, pero lo que es para uno, es para uno”, subrayó.

Pese a su entusiasmo por lo que viene, el joven comunicador no oculta su cariño por Calle 7 Informativo, espacio en el que inició su carrera el mismo día del estreno del programa.

​“ Fue como mi primer amor con la televisión. Ya después de tres años, siento que cumplí un ciclo muy bonito, que me permitió crecer y aprender muchísimo.

​“Definitivamente, me van a hacer falta esas vaciladas en la redacción, esas largas conversaciones en los almuerzos. Con David, por ejemplo, encontré al hermano mayor que nunca tuve. No importa que ahora estemos en departamentos distintos, porque la amistad sigue”, expresó.

El joven, que empezó en el canal como practicante —jalando cables y ayudando en set— asegura que este paso representa una especie de consolidación personal.

​“Siento que ya no soy el chiquillo joven, sino un periodista más. Es como una consagración en mi corta carrera. Me ilusiona mucho. Tal vez ahora en 'Más que noticias' puedo ser mucho más empático con la persona. Se trata más de conocer al ser humano que hay detrás de una historia. Y como pueden notar, a mí me gusta mucho conversar”, sostuvo.