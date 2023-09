Rubén Blades comparte anécdota con Bad Bunny antes de su concierto en el Estadio Nacional

"El que no conoce a Bad Bunny tiene una imagen de él que no es real, de lo que yo vi ahí. La manera como se comportaba con su mamá, con su papá y por qué fueron porque en la casa de Bad Bunny se escuchaba Rubén Blades. Y él, al igual que Farruko, Teo Calderón, Daddy Yankee, no solo me oían a mí, oían a Héctor Lavoe, Fania, Pete El Conde, Cheo Feliciano y música de salsa”, finalizó Blades.