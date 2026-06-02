Rostros conocidos llegarán a 'Los Doctores' para contar sus historias de lucha

El programa Los Doctores dedicará una semana especial a testimonios de figuras conocidas de Costa Rica. Los invitados hablarán sobre los retos que enfrentaron o enfrentan debido a complejas condiciones de salud.



Pablo Campos, jefe de Información del espacio de Teletica, anunció una serie de entrevistas con personalidades nacionales. Cada invitado compartirá su experiencia personal y los desafíos que surgieron a raíz de su condición médica.



La programación inició el pasado lunes con Álvaro Mesén. Este martes participará el músico Kike de Heredia.

El miércoles 3 de junio será el turno de Carlos Álvarez y Randall Vargas. La agenda continuará el jueves 4 de junio con Bismarck Méndez. La semana concluirá el viernes 5 de junio con Doris Goldgewicht.



Los testimonios abordarán procesos de diagnóstico, tratamiento y recuperación. El espacio también buscará generar conciencia sobre distintas enfermedades y la importancia del acompañamiento durante estos procesos.



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