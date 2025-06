Rose Davis, la voz limonense que brilló como presentadora en la inauguración de Copa Oro

Rose Davis, comunicadora, locutora y conductora de radio y televisión, tiene el orgullo de representar a Costa Rica y a su tierra natal, Limón, en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Durante la reciente inauguración de la Copa Oro, celebrada en el imponente SoFi Stadium de California, Estados Unidos, Rose fue la única tica en el rol de presentadora, encargada de conectar a miles de aficionados con la fiesta futbolística que reúne a las mejores selecciones de la Concacaf.



Con más de tres años de experiencia trabajando en eventos internacionales de alto perfil, Davis cuenta que todo comenzó con el Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica.

Para la locutora, quien también labora en Teletica, el hecho de estar en la inauguración de la Copa Oro, frente a más de 54.000 personas, fue una experiencia inolvidable.

​“Representar a Costa Rica con mi voz y a Limón, que es mi provincia y mi corazón, me llena de felicidad. Fue un momento muy especial decir el nombre de mi país en un escenario tan grande y hacerlo con la responsabilidad y la neutralidad que el rol exige, aunque por dentro yo estaba gritando de emoción”, recuerda.

El SoFi Stadium es un recinto que impresiona por su tamaño y tecnología.

​“Tiene pantallas ovaladas que rodean todo el estadio, lo que permite que todo lo que hacemos, cada gesto, cada palabra, lo vean los aficionados desde todos los ángulos. Trabajar ahí es como estar en un programa de televisión en vivo dentro del estadio, con guion, ensayos y una responsabilidad enorme porque manejamos la energía de miles de personas. No solo alentamos, también calmamos y orientamos sobre el comportamiento correcto, promoviendo el juego limpio”, comenta.

Así vivió la tica ese primer partido de la copa, México contra República Dominicana.

Aunque para muchos puede parecer que Rose no tiene nervios, ella es clara al respecto.