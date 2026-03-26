Rosalía suspende su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria

La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes grabadas por fans y publicadas en redes sociales.



La artista de 33 años, ganadora de un Grammy, se encontraba en pleno espectáculo el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando detuvo su presentación para informar al público que no se sentía bien.

​“Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria”, declaró en inglés la cantante catalana en videos difundidos por los asistentes. “Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos”, añadió.

Tras asegurar que intentaría continuar si su estado físico se lo permitía, la artista terminó enviando un beso al público y, con una mano en el vientre, abandonó el escenario.



Rosalía, aclamada por su versatilidad y capacidad para trascender géneros, se encontraba en Milán como parte de una gira que inició en Francia a principios de este mes y que finalizará en Puerto Rico en septiembre.



La cantante, que recientemente ganó el premio a mejor artista internacional en los Brit Awards, ha sido ampliamente elogiada por su cuarto álbum, 'Lux'.



Esta producción, de carácter amplio y espiritual, publicada a finales del año pasado, marca una ruptura con sus anteriores ritmos flamencos y de R&B.



El álbum incluye letras interpretadas en 13 idiomas, entre ellos alemán, inglés y siciliano, además de su español natal.







