'Romper el círculo': del éxito en taquilla al enfrentamiento legal entre sus protagonistas

Una joven empresaria entre flores y un chico duro disfrazado de romántico. La premisa de la película Rompiendo el círculo prometía corazones latiendo al unísono, pero lo que se desató tras el estreno fue un torbellino de acusaciones, demandas y enfrentamientos personales que ha capturado la atención de Hollywood y el público global.



Durante el estreno de la cinta, la poca química entre los protagonistas, Justin Baldoni y Blake Lively, no pasó desapercibida (ver video adjunto).

Lively ha denunciado públicamente a Baldoni, quien también es el director de la película, por acoso sexual. En declaraciones recogidas por The New York Times, Lively asegura que Baldoni improvisó secuencias eróticas que no estaban en el guion original y que realizó comentarios despectivos sobre su aumento de peso durante el rodaje. “Lo hizo mientras yo amamantaba a mi bebé,” afirmó.



En un giro inesperado, Baldoni ha demandado tanto a Lively como al periódico que publicó su testimonio por $250 millones, alegando que las acusaciones son falsas y forman parte de una campaña de desprestigio destinada a darle a Lively más control sobre la producción. En su denuncia, el actor y director sostiene que las acusaciones han dañado su reputación y amenazan con destruir su carrera.



Ryan Reynolds, esposo de Lively, también ha tomado un rol activo en esta disputa. Fuentes cercanas aseguran que estuvo a punto de enfrentarse físicamente con Baldoni para defender a su esposa. Aunque el incidente no pasó a mayores, refleja la tensión que rodea el caso.



Con ambos protagonistas llevando sus reclamos a los tribunales, este drama real está lejos de llegar a su fin. Lively y Baldoni, una vez figuras de complicidad en pantalla, ahora son adversarios declarados.



“El círculo hay que romperlo o acabará con nosotros,” declaró Lively en una entrevista reciente, haciendo eco de una línea de la película que ahora parece profética.



Mientras el público debate las implicaciones de este escándalo, Hollywood se prepara para seguir un caso que podría redefinir los límites de la colaboración creativa y las relaciones de poder en la industria del entretenimiento. La siguiente cita es en los tribunales, pero una cosa está clara: este círculo está definitivamente roto.