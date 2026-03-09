¿Romeo Santos y Prince Royce juntos en Costa Rica? Esto es lo que se sabe del posible concierto

Los artistas estadounidenses Romeo Santos y Prince Royce podrían regresar a Costa Rica para ofrecer un concierto conjunto el próximo 18 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional. Esto luego de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizara el registro del plan de venta de entradas para el espectáculo.

La autorización fue emitida mediante la resolución administrativa DAC-DECVP-RE-113-2026, con el objetivo de resguardar los derechos e intereses de las personas consumidoras que adquieran boletos para el evento.

Productora y venta de entradas

El permiso corresponde a la solicitud presentada por la empresa Two Shows Sociedad de Responsabilidad Limitada, en su condición de productora del espectáculo.

Según la información registrada ante el MEIC, el evento contempla la habilitación de 39.291 entradas, las cuales se venderán de manera anticipada bajo el esquema de prestación futura de servicios de espectáculos públicos.

Además, las autoridades recordaron que la venta de boletos solo podrá realizarse mediante la tiquetera autorizada, ETicket, junto con los mecanismos de pago registrados en el proceso de autorización.

La última vez que Romeo Santos se presentó en Costa Rica fue en 2024, cuando regresó al país junto al grupo Aventura con la gira Cerrando Ciclos en el Estadio Nacional.

​Por su parte, Prince Royce ha visitado el país tres ocasiones dentro de sus giras por Latinoamérica, en 2013, 2015 y 2018.

De confirmarse oficialmente el espectáculo anunciado ante el MEIC, el concierto marcaría el regreso de ambos artistas a un mismo escenario en Costa Rica, en un evento que reuniría a dos de los exponentes más populares de la bachata.