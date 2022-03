Romance entre Jada y Chris... ¿Verdadera causa del enojo de Will Smith?

La 94º entrega de los premios Óscar será recordada por un hecho que opacó a todos los galardonados: la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por una broma de mal gusto sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

La ira se habría desatado por algo más que el comentario del humorista. Según medios internacionales, existe un triángulo amoroso entre estos famosos de Hollywood.

De acuerdo con El País, Will Smith y Jada Pinkett Smith mantienen una relación abierta; mientras que Marca aseguró que Chris Rock es uno de los principales amantes de la esposa de "El príncipe del rap".

Jada Pinkett Smith y Chris Rock en la premiere de "Madagascar".





El humorista y la actriz grabaron juntos, durante varios años, la saga de animación "Madagascar". En ese periodo se acercaron mucho, incluso varias fuentes indican una relación cercana fuera de las pantallas.

Estos rumores no han sido confirmados por las partes involucradas; pero, sin duda, hacen pensar que es un elemento crucial en el suceso de este domingo.

Otro desencuentro

En el 2016, Jada hizo un boicot porque en los Óscar no se incluyeron suficientes actores afroamericanos y, en esa ocasión, Rock también era presentador y dijo lo siguiente:

"Jada dijo que no iba a venir. Yo estaba como '¿no está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Óscar?' Que Jada boicotee los Óscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado".



Además, siguió con comentarios hacia Will, cuando este no fue nominado por su papel en "La verdad duele". "No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran $20 millones por 'Wild Wild West!'", acotó.

Will y Chris se conocen desde que filmaron juntos "El Príncipe de Bel Air", en los años noventa. Desde ese entonces, su relación ha tenido muchos altibajos. Este, sin duda, es de los peores momentos.