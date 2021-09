Rolling Stones actualizó su lista de las 500 mejores canciones de la historia

La Revista Rolling Stones actualizó su lista del 2004 sobre las mejores 500 canciones de la historia.

En comparación a la lista de hace 17 años, en la nueva agregaron más de 200 nuevos títulos e incluso se editaron las canciones que ocupan los primeros puestos.



Anteriormente, la famosa lista la lideraban los géneros del rock y el blues, ahora se incluyeron géneros latinos, hip hop y muchas canciones pop de los 2000.

La lista de las 500 canciones es muy extensas y las puede repasar aquí. Pero a continuación haremos énfasis en el "top" 10.

#10: “Hey Ya!”-Outkast (2003)

#9: “Dreams”-Fleetwood Mac (1977).

#8: “Get Ur Freak On”-Missy Elliott (2001)

#7: “Strawberry Fields Forever”-The Beatles (1967)

#6: “What’s Going On”-Marvin Gaye (1971)

#5.“Smells Like Teen Spirit”-Nirvana (1991)

#4: “Like a Rolling Stone”-Bob Dylan (1965)

#3:“A Change Is Gonna Come”-Sam Cooke (1964)

#2:“Fight the Power”-Public Enemy (1989)

#1: “Respect”-Aretha Franklin (1967)



Algunas canciones que destacan son The Weeknd, 'House of Balloons' (2011) en el puesto 488, Daft Punk feat. Pharrell Williams, 'Get Lucky' (2013) en el puesto 465, Lana Del Rey, 'Summertime Sadness' (2012) en el puesto 456, Harry Styles, 'Sign of the Times' (2017) en el puesto 428, Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, 'I Like It' (2018) en el puesto 384, Taylor Swift, 'Blank Space' (2014) en el puesto 357, BTS, 'Dynamite' (2020) en el puesto 346, Bad Bunny, 'Safaera' (2020) en el puesto 329, Drake feat. Rihanna, 'Take Care' (2011) en el puesto 267, Billie Eilish, 'Bad Guy' 2019 en el puesto 178, Ariana Grande, 'Thank U, Next' (2019) en el puesto 137, Adele, 'Rolling in the Deep' (2011) en el puesto 82, Beyoncé, 'Formation' (2016) en el puesto 73 y Lorde, 'Royals' (2011) en el puesto 30.