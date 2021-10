Rodrigo Lagunas y Fernanda León triunfaron en la sexta gala de TCMS

Con una impecable presentación en dúo, el participante Rodrigo Lagunas y la cantante Fernanda León triunfaron este domingo en la sexta gala de ‘Tu cara me suena’ (TCMS).

Los jóvenes interpretaron a Pablo Alborán y Diana Navarro con la canción “Solamente tú” y dejaron fascinados a los jueces. Su puesta en escena los hizo ganar un total de 63 puntos.

El premio de ₡3 millones serán donados a la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil.

La gala

La noche empezó con la presentación de las hermanas Iriabelle y Vanessa González, quienes interpretaron al dúo Ha*Ash con el tema “Estés donde estés”. “Muy feliz de volver acá y compartir con mi hermana”, dijo Vanessa, quien estuvo en la temporada tres del programa de imitaciones.

La jueza Natalia Monge “sintió” a las hermanas de Ha*Ash de principio a fin. “Me encantaron los nasales, los quiebres de voz, increíblemente logrado”. Silvia Baldonado les señaló la necesidad de mejorar la pronunciación de “tiempo”. Doña Eugenia Fuscaldo, por su parte, acotó que “juntas o separadas, de las dos maneras son divinas”.

Siguió el dueto de Rodrigo Villalobos y Jorge Madrigal, quienes se metieron en el papel de Romeo Santos y Juan Luis Guerra en la famosa canción “Frío, frío”. “De todas las interpretaciones esta es la que más ha calzado con tu registro natural, esta es la que más me ha gustado. Reconozco que lograste agudos que en las primeras galas no lograbas, hay un avance y una evolución”, señaló la jueza Monge. Villalobos contó que Jorge lo ayudó mucho a llevar correctamente el ritmo con los gestos. “Ha sido un honor”, aseguró.



Karina Severino y Xiomara Ramírez se hicieron rubias al interpretar a Yuri y María José con la pieza “Amiga mía”. La canción estuvo tan llena de emociones que a Ramírez le costó expresarse, pero logró decir “estoy feliz, la verdad es una invitación lindísima que me hayan tomado en cuenta”. La imitadora Natalia mencionó que, en esta gala, si logró escuchar a Karina y que la canción la favoreció mucho. “El cambio de tonalidad es dificilísimo, pero lo lograron”, agregó Silvia.

Boris Sosa y Arlene Elizondo lograron personificar a Pimpinela con su famoso tema “Olvídame y pega la vuelta”. Doña Eugenia comentó que el participante logró sentir la culpa, pudo “pedir cacao” y, en general, definir el estado de ánimo del cantante original, hasta lo felicitó.



La pegajosa canción “Lo mejor de mi vida eres tú” estuvo a cargo de Joss Araya y Luis Ga, originalmente de los artistas Ricky Martin y Natalia Jiménez. “Siempre me llaman a hacer Ricky Martin”, dijo entre risas el vocalista de Los Ajenos. “Estás irresistible”, le indicó doña Eugenia. El juez Kurt Dyer aseveró que Joss pegó una nota alta “riquísimo”.

Los invitados de la sexta gala fueron los Chillax (David y Diego Valverde), quienes se metieron en la piel de Joaquín Sabina y Serrat con la canción “La del pirata cojo”. Ambos se mostraron muy relajados, ya que no estaban siento calificados: se dedicaron únicamente a disfrutar el show.

Una de las presentaciones más esperadas de la noche: Daniel Montoya y Hernán Medford interpretaron a Wilfrido Vargas y su banda con el tema “El comején”. “Déjeme recuperarme”, pidió el exfutbolista antes de decir unas palabras. “Me siento muy bien, hoy me di cuenta que esto es lo mío”, confesó. Kurt Dyer mencionó “me gustó verlos a los dos” y Silvia acotó que faltó más movimiento de cadera por parte de Daniel.



Siguieron Cristian Madriz y Jorge Chicas con el tema “Un velero llamado libertad” de José Luis Perales y Carlos Rivera. “Esta canción nos deja en un éxtasis, Cristian yo te admiro tanto, tienes una versatilidad en la voz y eres tan disciplinado, no pensé que lo iba a escuchar, pero yo escuché a Jorge Luis Perales y me siento orgullosa”, resaltó Natalia Monge. Silvia indicó que Cristian se subió al escenario e hizo la tarea. Kurt, por su parte, mencionó que el participante no dejó contagiarse de la energía de Jorge Chicas y se mantuvo sereno como tenía que hacerlo. Finalmente, doña Eugenia dijo que se vio esa “ternura” en la interpretación.

Ed Quesada y Ana María Roldán tuvieron la difícil tarea de hacer de Michael Jackson y Britney Spears. Fue la primera vez de Ana en TCMS y lo hizo muy bien. Kurt Dyer dijo “te tocó la imitación más dura de toda la gala, escuché a Eduardo, pero estuvo muy bien hecho, nadie lo hubiera hecho mejor que Eduardo”. Silvia señaló que faltó la ligereza de Michael Jackson en la voz y que escuchó mucho a Eduardo, “estuvo bien, pero es difícil”. Doña Eugenia aseveró que hubo un derroche de movimiento increíble.



Finalmente, los ganadores Rodrigo Lagunas y Fernanda León interpretaron a Pablo Alborán y Diana Navarro en la canción “Solamente tu”. Con acento español y guitarra electroacústica, Lagunas dio una fenomenal presentación. “Qué susto, no me acordaba de los nervios que se sentían”, dijo la presentadora. “Lograron esa atmósfera de amor, ternura, todo se paró, ellos estaban suspendidos, es una imitación perfecta, todo está ahí, que trabajazo”, dijo doña Eugenia. “Fue una imitación perfecta, los acentos, exacto el color de voz y los gestos” agregó Natalia Monge.

“El Pulsador”



La próxima semana, Rodrigo Villalobos se convertirá en Palito Ortega, Daniel Montoya será Laura León, Boris Alonso interpretará al cantante de Jarabe de Palo, Dyango llegará al escenario gracias a Cristian Madriz, Joss Araya se convertirá en Beyoncé, Karina Severino será la India, Iriabelle González interpretará a Karina, Ed Quesada hará de Luis Montalbert (Gandhi) y Rodrigo Lagunas se transformará en Maluma.

