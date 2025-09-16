Rodrigo Lagunas inicia proceso legal por paternidad y pide respeto a su privacidad

El músico chileno Rodrigo Lagunas, conocido por su participación en la banda de Nace una Estrella y otros formatos de Teletica, confirmó que ha iniciado un proceso legal relacionado con su paternidad.

Lagunas, quien se convirtió en padre en julio de este año, junto a Stephanie Vega, emitió un mensaje a través de sus redes sociales donde solicita respeto a su privacidad mientras se resuelve el caso.

Horas antes, el medio La esquina 506 publicó que, al parecer, el artista se enteró de que el bebé no es su hijo tras realizarse una prueba de paternidad.

​“Desafortunadamente, he tenido que iniciar un proceso legal con respecto a mi paternidad. Mi actuar fue siempre desde el amor. Por respeto a las leyes de Costa Rica, a mi familia y a mi salud mental, ya no me voy a referir al tema hasta tanto no tener una sentencia firme”, escribió el artista en un comunicado.

Rodrigo Lagunas inicia proceso legal por paternidad.

Lagunas y Vega dieron la bienvenida a Matías en julio, un momento que el músico había esperado durante años. En declaraciones previas, Lagunas expresó su emoción: “Toda la vida he querido ser papá”.



