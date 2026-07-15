Rodolfo Rodríguez habla tras fractura que lo saca de 'De Boca en Boca'

El periodista y presentador Rodolfo Rodríguez, del programa De Boca en Boca (DBEB), sufrió una fractura en una de sus manos el pasado lunes. El accidente ocurrió en su casa, cuando el periodista se levantó de noche para ir al baño.

Al estirar la mano para encender la luz, se golpeó fuertemente, y aunque en el momento no pensó que era grave, horas después se dio cuenta de lo contrario. En este momento, el comunicador se encuentra en recuperación y espera volver al programa en un mes.

En entrevista con Teletica.com, Rodríguez comparte sus expectativas para la recuperación.



¿Cómo se siente después de haber sufrido el accidente y cómo lleva la recuperación?



Es raro estar de este lado de la noticia, pero agradezco mucho a los que se han preocupado por mí y, gracias a Dios, me siento mucho mejor. La recuperación va paso a paso; hasta ponerse un par de medias es todo un reto, pero dicen que las mejores historias necesitan un pequeño giro inesperado... Aunque la próxima vez prefiero que no incluya un accidente. Lo importante es seguir con buen ánimo y ganas de volver.



¿Cómo se siente al tener que hacer una pausa de un trabajo tan dinámico?



Nadie me dijo que dolería tanto, pero la pausa es necesaria para volver con más energía e ideas nuevas. Ya son diez años en el programa y es parte de mi vida. Ahora, mis días se sienten muy largos, pero aquí me voy a ocupar y disfrutar de mis hijas Valentina y Samantha, que están de vacaciones y me chinean bastante.



¿Ha podido seguir el programa desde casa? ¿Qué se siente ser el espectador por unos días?



Ojalá pase rápido este mes porque prefiero estar del otro lado de la pantalla, pero claramente veré el programa. Estas pausas le permiten a uno pensar en lo que puede hacer diferente, entonces voy a aprovechar para ver muchos programas y contenidos para volver con nuevas ideas. Veré muchos programas y contenidos para generar ideas.



⁠¿Cuándo espera volver a la pantalla y qué mensaje le gustaría dar a la audiencia mientras esperan su recuperación?



No soy muy bueno para estar quieto, lo confieso, pero trataré de hacerlo para volver en un mes. Espero que la fractura evolucione bien para que no requiera operación, Dios primero.

Le agradezco profundamente a las señoras hermosas que nos acompañan en el programa. Y agradezco cada muestra de cariño en redes o cuando me ven por los alrededores de Heredia. Ya casi regreso con las mismas ocurrencias que me caracterizan en las notas y con los chicos del set.