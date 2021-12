'Rock Fest' regresa para celebrar sus 25 años

El popular festival de rock costarricense, Rock Fest, celebra sus 25 años con la edición más grande hasta el momento.

El festival, creado por Ernesto Adduci y Danny Morales, rompe paradigmas una vez más: reunirá a 32 artistas en dos escenarios. Este evento se realizará el sábado14 de mayo de 2022 en Parque Viva. Fue declarado de interés cultural por el presidente de la República, Carlos Alvarado.

El cartel está integrado por 50 Al Norte, Adaptados, Adrenal, Akasha, Alphabetics, Bufonic, Billy The Kid, Pedro Capmany y Café con Leche, Deznuke, El Guato, El Parque, Endemia, Gandhi, Inconsciente Colectivo, Insano, Kadeho, La Versión Extendida de las Cosas, Ladrona, Los Waldners, Mentados, Federico Miranda / Baula Project, Mekatelyu, Mimayato, The Movement In Codes, Nakury & Barzo, Nou Red, Pazword, Rebelde Groove (Henry D’Arias), Santos & Zurdo, The Great Wilderness, Tropa 56 y Xpunkha.

El Rock Fest iniciará a las 10 a. m. y, durante 12 horas, el público podrá disfrutar de la fiesta más grande del rock nacional.

Las entradas se podrán adquirir a partir del 2 de diciembre en www.e-ticket.cr, con precios que van desde los ₡15.000 hasta los ₡26.000.

"Con el fin de tener un ambiente familiar, los niños menores de 12 años no pagarán entrada. Aparte de la música, los asistentes podrán disfrutar de muchas otras actividades y experiencias que estaremos anunciando", informó la producción.