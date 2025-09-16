Robert Redford en cinco películas

Robert Redford, arquetipo de héroe de Hollywood y defensor del cine independiente estadounidense, participó en más de 70 filmes y dirigió nueve largometrajes.

Estas son algunas de sus películas más destacadas:

'Butch Cassidy and the Sundance Kid' (1969)

Con este wéstern de George Roy Hill, inspirado en hechos reales de finales del siglo XIX, la carrera de Redford despegó. Junto a Paul Newman, formó el carismático dúo de 'Butch Cassidy' y 'Sundance Kid' —nombre que luego adoptaría su propiedad en Utah y su festival de cine independiente—, dos gánsters cómplices en el arte de dinamitar trenes. La película, acompañada por la conocida melodía de Burt Bacharach 'Raindrops Keep Fallin' on My Head', marcó el inicio de una gran amistad entre Redford y Newman.

'El golpe' (1973)

Tras el éxito de 'Butch Cassidy', George Roy Hill volvió a reunir a Redford y Newman en 'El golpe'. Newman interpreta a Henry Gondorff, un maestro del engaño que se asocia con un joven estafador (Redford) para tender una trampa al capo de la mafia en el Chicago de los años 30. La película, ganadora de siete Óscar, se desarrolla como una obra de teatro, con escenografía, trama y música cuidadosamente elaboradas, logrando engañar al espectador que cree conocer el secreto de los dos timadores.

'Todos los hombres del presidente' (1976)

Este clásico del cine político estadounidense, dirigido por Alan Pakula, narra la investigación de Bob Woodward (Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), dos periodistas del Washington Post que destaparon el escándalo del Watergate y provocaron la caída de Richard Nixon. La producción fue impulsada por Redford, y Pakula la construyó como un thriller, recreando con precisión los hechos y el ambiente del diario. Ganadora de cuatro Óscar, la película resalta el papel del periodismo como contrapoder.

"Cuarenta y cinco años después del Watergate, la verdad vuelve a estar en peligro", declaró Redford al Washington Post en abril de 2017, comparando la hostilidad del presidente Trump hacia la prensa con la de la administración de Nixon.

'África mía' (1985)

Este clásico consagra el mito de Redford como un indomable cazador que conquista a Meryl Streep. Tras 'El gran Gatsby', el actor se consolidó como el arquetipo de amante ideal: valiente, astuto, libre y romántico, con los majestuosos paisajes de la sabana keniana como telón de fondo. Nominada a 11 Óscar, la película se llevó siete estatuillas y tres Globos de Oro. Fue la sexta de siete colaboraciones de Redford con Sydney Pollack.

'El hombre que susurraba a los caballos' (1998)

En su quinta película como director, siete años después de 'El río de la vida' (1991), Redford adapta la novela 'The Horse Whisperer' de Nicholas Evans.

Además de dirigir y producir, actúa en esta historia que celebra los grandes espacios naturales de Montana y la relación con los caballos. La película, protagonizada por Kristin Scott Thomas y una joven Scarlett Johansson, recibió varias nominaciones a los Óscar.