Robert Downey Jr. y regreso de Chris Evans sorprenden en tráiler de 'Avengers: Doomsday'

Marvel Studios lanzó el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

El avance confirmó el regreso de varios personajes históricos de la franquicia y mostró por primera vez a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el nuevo gran rival de los héroes.



El adelanto presenta una amenaza que pondrá en peligro distintos universos. La producción reunirá a personajes de diferentes etapas de Marvel en una historia que conectará a los Vengadores con los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los nuevos equipos de héroes.

Vea aquí el tráiler:

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Uno de los momentos que más llamó la atención es el regreso de Downey Jr. al UCM. El actor que interpretó a Tony Stark durante años ahora asumirá el papel de Victor Von Doom, uno de los villanos más importantes de los cómics de Marvel.

El tráiler también confirmó la aparición de Chris Evans como Steve Rogers. El regreso del antiguo Capitán América representa una de las mayores sorpresas del avance, luego de la despedida del personaje en Avengers: Endgame.



La amenaza de Doctor Doom obligará a unir fuerzas a héroes de distintas generaciones. El avance muestra a Thor, interpretado por Chris Hemsworth, además de integrantes de los X-Men como Profesor X, Magneto y Cíclope.



La película contará con un elenco masivo que incluye a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Letitia Wright, Simu Liu, Florence Pugh y Tenoch Huerta, entre otros.



Avengers: Doomsday estará dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. La cinta llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y preparará el camino para Avengers: Secret Wars.



El estreno tendrá además una fuerte competencia en taquilla. Ese mismo día llegará Dune: Parte 3, la tercera entrega dirigida por Denis Villeneuve que cerrará la historia de Paul Atreides en el cine. La película continuará la adaptación de la saga creada por Frank Herbert y buscará convertirse en otro de los grandes eventos cinematográficos de 2026.



La llegada simultánea de ambas producciones convertirá diciembre en uno de los meses más importantes para la industria del cine, con Marvel apostando por el choque de universos y Dune por el cierre de una de las trilogías de ciencia ficción más destacadas de los últimos años.