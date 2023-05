Robert De Niro vuelve a ser padre a los 79 años

Robert De Niro ha vuelto a ser padre a los 79 años, dijo el astro estadounidense del cine en una reciente entrevista.



De Niro, ganador de dos Óscar, corrigió a una periodista que sugirió que sólo tenía seis hijos y le dijo: son "siete, en realidad"



"Acabo de tener un bebé", dijo a ET Canadá, sin revelar el sexo del bebé ni la identidad de la madre.



El publicista de De Niro confirmó la noticia a AFP.



El casi octogenario ya comparte dos hijos con su primera esposa, la coprotagonista de "Taxi Driver" Diahnne Abbott, y dos más con la socialité Grace Hightower, de quien se separó en 2018.



También tuvo dos hijos gemelos con la modelo Toukie Smith, con la que salió a finales de 1980 y principios de 1990.



De Niro se encuentra actualmente promocionando su nueva película de comedia "Mi papá es un peligro" ("About My Father"), que se estrenará en los cines de Estados Unidos el 26 de mayo.



Elegido habitualmente entre los mejores actores de su generación, De Niro ganó dos premios de la Academia antes de cumplir los 40 años.



De Niro obtuvo su primer Óscar, al mejor actor secundario, en "El Padrino Parte II" (1974), seguido de otro en 1981 por su papel de actor principal como el boxeador Jake LaMotta en "Toro salvaje".



Otras estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo que volvieron a ser padres en la tercera edad son George Lucas, a los 69 años, y Charlie Chaplin y Mick Jagger, ambos a los 73.