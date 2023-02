Rihanna protagonizó la revelación de embarazo más vista en la historia

El concierto inició con la artista originaria de Barbados subida sobre una plataforma mientras la cámara enfocaba su cara interpretando las primeras líneas de Bitch Better Have My Money. La presentación dio un giro en el momento en el cual el plano de la cámara se abrió y el mundo entero pudo ver a la vocalista acariciando su vientre de embarazada.