Rihanna, los Pitufos y la "misoginia suave"

Papá Pitufo ha sido misteriosamente capturado por los malvados magos Gargamel y su hermano, Razamel. Como única mujer en su aldea de pitufos masculinos, Pitufina toma las riendas de la nueva aventura de los pequeños personajes azules.

Los Pitufos, película musical de animación estrenada el 18 de julio, está protagonizada por Rihanna en el papel de Pitufina (voz). La megaestrella también coprodujo la película y lanzó en mayo una canción original para la banda sonora del filme.

Las reacciones han sido diversas: aunque muchos de ellos celebraron Friend Of Mine como "un temazo de club”, otros se sintieron decepcionados al ver a Rihanna regresar con una canción para una película infantil.

Hollywood y el Principio de la Pitufina

La artista ganadora de un Grammy y convertida en empresaria, actualmente está embarazada de su tercer hijo. Es vista generalmente como un símbolo del empoderamiento de la mujer negra.

Sin embargo, aunque la nueva película de Los Pitufos otorga a Pitufina un papel de empoderamiento, el nombre del personaje es sinónimo de todo un tropo sexista de la cultura pop: el principio de Pitufina.

Según Katha Pollitt, una activista feminista, en un artículo del New York Times, se refiere a un patrón que todavía puede observarse ampliamente en películas, series de televisión o videojuegos: Un único personaje femenino rodeado de un grupo de héroes masculinos.

Reflejando el interminable ciclo de reinicios, spin-offs y secuelas de Hollywood, la película de Los Pitufos de 2025 sigue a otros tres largometrajes de la franquicia producidos en Estados Unidos, todos ellos basados en la serie desarrollada por primera vez en 1958 por el dibujante de cómics belga Peyo.

La película de animación de acción real de 2011, Los Pitufos, reflexiona sobre el problemático desequilibrio de género del universo pitufo cuando Gargamel juega con marionetas que representan a las criaturas con las que está obsesionado.

El trasfondo sexista original de Pitufina también se revisa en Los Pitufos 2: Inicialmente no formaba parte de la aldea, sino que fue creada de arcilla por Gargamel, quien la ideó como una espía malvada para infiltrarse en la comunidad pitufa. Pero una vez que Pitufina conoce a los pitufos y descubre lo abiertos y amistosos que son, reniega de su amo, y Papá Pitufo la transforma en una pitufa de verdad.

El hechizo también la metamorfosea en un personaje más estereotípicamente femenino: su pelo negro y descuidado se convierte en exuberantes mechones rubios; sus genéricas zapatillas de pitufo y su sencilla camiseta de tirantes alargada también se transforman mágicamente en tacones altos y un vestido con volantes.

El principio de la Pitufina se aborda más directamente en Los Pitufos: La aldea perdida. Pitufina busca su propósito, al ver que los demás pitufos que la rodean tienen todos un nombre que describe su identidad: Cerebrito, Torpe o Dormilón. En su viaje de autodescubrimiento, aterriza en una aldea de pitufos exclusivamente femeninos.

​El nuevo universo de los Pitufos

Pero ese intento de invertir los roles de género también suscitó críticas.

​ "Estoy a favor de potenciar a las niñas, pero no en detrimento de los niños. No me gustó la forma en que los niños pitufos fueron retratados como idiotas torpes", escribió uno de los padres en la crítica de 'Los Pitufos: La aldea perdida' en el portal Common Sense Media.