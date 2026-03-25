Ricky Martin reinventa “Vuelve” en cumbia junto a Tini y Los Ángeles Azules

Tras meses de especulación, se confirmó que Ricky Martin regrabó uno de sus mayores éxitos, Vuelve, en colaboración con Tini Stoessel y Los Ángeles Azules. La nueva versión llegará con un cambio de género que transforma la recordada balada pop en una propuesta de cumbia.



El anuncio oficial se dio luego de que Los Ángeles Azules publicaran en redes sociales un adelanto del videoclip. En el material, de poco más de 30 segundos, se observa una estética festiva, con colores vibrantes, bebidas y una puesta en escena que anticipa el tono bailable de esta reinterpretación.



La canción, que en su versión original se consolidó como un himno del desamor a finales de los años 90, mantiene su esencia lírica. La historia sigue centrada en la pérdida amorosa y el vacío emocional, pero ahora se presenta con arreglos de percusión, metales y el sello característico de la cumbia mexicana.



El lanzamiento está previsto para el jueves 26 de marzo, de acuerdo con la información difundida por los artistas. La expectativa crece entre los seguidores, quienes han reaccionado al adelanto destacando la fusión de generaciones y estilos musicales.



Esta colaboración no solo marca un nuevo capítulo para el tema, también forma parte de un proyecto más amplio del cantante puertorriqueño. Según se ha informado, Martin trabaja en la regrabación de varios de sus éxitos con el objetivo de обновarlos y acercarlos a nuevas audiencias mediante colaboraciones con artistas actuales.



En su momento, Vuelve obtuvo reconocimiento en premios como Lo Nuestro y Premios Billboard de la Música Latina, consolidándose como una de las canciones más emblemáticas de su repertorio.



La elección de este tema como carta de presentación de la nueva etapa responde a su peso histórico y a su potencial para adaptarse a tendencias actuales.

Vea aquí el adelanto:







