Ricky Martin fue “fuego de noche” en Costa Rica

Ricky Martin, el ícono del pop latino, volvió a enamorar a su público costarricense en una velada llena de energía, pasión y música en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva la noche de este sábado.

El show inició a eso de las 8:10 p.m. con una orquesta sinfónica conformada únicamente por mujeres. El maestro Marvin Araya, reconocido músico y director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, fue el encargado de dirigir a estas talentosas mujeres.



Con la icónica canción Pegate Martin salió a escena, seguida de Volverás, Gracias por pensar y La Bomba. El artista lucía un traje azul con tenis blancas y cautivó a los presentes con sus movimientos de baile y melodiosa voz.

"Siempre me he llevado cosas buenas de aquí, de Costa Rica. Estoy aquí porque quiero contar mi historia, con mi música, historia que ustedes conocen muy bien porque me han ayudado a escribir esta historia, ustedes han estado ahí desde el comienzo, ustedes han hecho que estas canciones lleguen a los primeros lugares. Lo más importante es que podamos sentir esta noche, de todo, alegría, tristeza, incertidumble, cosas buenas. ¡Podemos sentir esta noche?", dijo, a lo que los fanáticos respondieron con gritos y aplausos.