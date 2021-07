Ricardo Padilla abrirá gala: "No voy a hacer playback, voy a cantar en vivo"

El cantante costarricense Ricardo Padilla está muy emocionado de realizar el opening en la próxima gala de Nace una Estrella.

"No voy a hacer playback, voy a cantar en vivo", aseguró el artista a este medio.

Padilla, quien también es juez en el programa original de canto de su Teletica, interpretará sus temas más populares.

"Es un bonito gesto para los muchachos concursantes y lo bonito es que no voy a hacer playback, voy a cantar en vivo, como tiene que ser. Entonces esto te produce emoción, hay cierta adrenalina, se siente uno muy bien. Cada presentación mía es una experiencia nueva todos los días, eso es lo bonito de cantar. Porque la mayoría de la gente hace playback y mueve la boquita y le dice a la gente de cámara tómeme de lejitos, en caso de que esté mal el lip sync (sincronía de labios). Todo eso se hace porque hay mal sonido, pero en el canal me he dado cuenta que hay buen sonido y uno se puede dar el lujo de cantar sin hacer playback", mencionó el autor de "Ni amante, ni amor, ni nada".