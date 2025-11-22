Ricardo Montaner confirma su regreso a Costa Rica

Ricardo Montaner confirmó oficialmente su regreso a Costa Rica como parte de su gira El último regreso. El concierto se realizará el 26 de marzo de 2026 en Parque Viva y las entradas ya se encuentran disponibles para el público a través del sitio eventcr.com.



La gira del cantante comenzó el 21 de febrero en Argentina y culminará el 26 de septiembre en República Dominicana.

En Costa Rica, los fanáticos podrán elegir entre diversas localidades, cuyos precios oscilan entre los $45,90 en General y hasta $209,02 en la Experiencia Davivienda, pasando por opciones como Golden Circle, Alfombra Roja y distintas zonas numeradas.



El pasado 3 de noviembre, Montaner anunció oficialmente su regreso a los escenarios, despertando gran expectativa entre sus seguidores en todo el continente.

Montaner estuvo en Costa Rica por última vez el 4 de noviembre de 2023, cuando dio un concierto en el anfiteatro Coca‑Cola del Parque Viva como parte de su gira Te echo de menos.



