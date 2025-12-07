Ricardo Arjona anuncia concierto en Costa Rica con emotivo video

Ricardo Arjona volverá a Costa Rica y lo hizo saber de la forma más nostálgica posible. El cantautor guatemalteco confirmó que ofrecerá un concierto en el país el 14 de agosto del 2026, según anunció este domingo la productora ONE Entertainment.

El anuncio llegó acompañado de un video que rápidamente despertó emoción entre sus seguidores: Arjona aparece caminando por la Plaza de la Cultura, en el corazón de San José, en imágenes grabadas tiempo atrás.

Con paso tranquilo, el artista recorre el icónico espacio urbano, saluda a transeúntes y al mismo tiempo, le cuenta al público como este lugar es clave para su carrera.

El material rescata uno de los recuerdos más significativos de su trayectoria: su primer espectáculo fuera de Guatemala, ofrecido precisamente en Costa Rica a inicios de los años 90.

En aquel entonces, Arjona realizó una presentación callejera con apenas una guitarra en mano y una conexión directa con quienes se detenían a escucharlo. Afirma que la plaza estaba mucho más llena de lo que esperaba.

Ese momento, sencillo pero fundamental, marcaría el inicio de una relación cercana con el público costarricense, que ahora volverá a recibirlo más de tres décadas después.

Costa Rica se ha vuelto un lugar frecuente para Arjona, quien no en pocas ocasiones las costas de nuestro país como el escenario ideal para sus videos musicales, además, ha traído su espectáculo artístico en varias ocasiones a los escenarios nacionales.

Por ahora, no hay fecha definida para que salgan a la venta las entradas del concierto.



