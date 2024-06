¡Revivió el amor! Bad Bunny y Kendall Jenner se reconcilian

Tras seis meses separados, el cantante Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner reanudaron su relación.

Así lo confirmó People, luego de los rumores de varias semanas de una posible reconciliación.



​“Va bien y están dando prioridad a pasar tiempo juntos, mientras lo resuelven. Nunca hubo ningún drama en su ruptura y se extrañaron”, explica el informante de 'People'.

La pareja se separó por primera vez en diciembre de 2023, después de casi un año de haber confirmado su noviazgo. La ruptura se dio porque “no estaban en la misma página y necesitaban u descanso para pensar”.

En estos meses que estuvieron separados, Jenner fue fotografiada junto a Devin Booker, su exnovio.

"Benny no estaba feliz con que Kendall estaba saliendo" con otros pretendientes y la quería de vuelta", explicó la fuente sobre Bad Bunny.

El intérprete de ‘Dakiti’ y el exángel de Victoria’s Secret se conocieron hace dos años, cuando Justin Bieber y Hailey Balwin los presentaron.

Luego, el cantante estrenó ‘Where She Goes’, canción que tiene varias referencias sobre la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Meses después, la pareja confirmó su relación y asistió a varios eventos, incluido el festival Coachella y un partido de playoffs de los Lakers.