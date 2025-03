Revelan resultado de autopsia de actor Gene Hackman y su esposa

El actor Gene Hackman y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, murieron por causas naturales pero con varios días de diferencia.

Así lo informaron las autoridades de Nuevo México este viernes en una rueda de prensa en la que dieron a conocer los resultados de la autopsia.

Una afección cardiovascular fue establecida como la causa de la muerte de Hackman, de 95 años, y la enfermedad de Alzheimer que sufría como un factor "significativo".

Por su parte, Arakawa, de 65 años, falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad poco común pero grave transmitida por roedores infectados, dijo Heather Jarrel, la forense que encabezó equipo el que llevó a cabo la autopsia.

Las autoridades indicaron que Arakawa habría muerto una semana antes que Hackman —el 11 y el 18 de febrero, respectivamente—, y el actor probablemente no fue "totalmente consciente de ello por su avanzado alzhéimer".

La pareja fue hallada sin vida en su casa de Sunset Trail, en Santa Fe, en el estado de Nuevo México, el miércoles 26 de febrero.

Sus cadáveres fueron encontrados en torno a la 1:45 de la tarde en distintos espacios de la residencia, el de él en una habitación contigua a la cocina y el de ella en uno de los baños.

Fue el alguacil del condado, Adan Mendoza, quien comunicó la noticia a los medios locales poco después de la medianoche del miércoles, subrayando que no se creía que hubiera habido "delito alguno".

El alguacil de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo que Arakawa habría muerto días antes que Hackman, quien probablemente no fue "totalmente consciente de ello por su avanzado alzhéimer".

Mendoza agregó entonces que los cuerpos no mostraban heridas de bala o de ningún otro tipo, y que además de la pareja había muerto también uno de sus perros, un pastor alemán.

Tampoco había señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza a la vivienda, explicó.

Ya entonces un detective que estuvo presente en la escena informó que se creía que la pareja llevaba un tiempo muerta, ya que el cuerpo de Arakawa mostraba "descomposición" y "momificación" en manos y pies.

Asimismo, la autopsia preliminar no halló presencia de monóxido de carbono en los cuerpos, y el Departamento de Bomberos tampoco detectó que hubiera habido ninguna fuga de dicho gas.

Aun así, la policía informó después que las circunstancias en la que se hallaron los cuerpos y el hecho de que parecieran inertes desde hacía algún tiempo eran "suficientemente sospechosos" como para requerir una investigación más exhaustiva.

Pero la autopsia y los exámenes toxicológicos han concluido que la muerte en ambos casos se debió a causas naturales.

Aunque la investigación sigue abierta, “hasta atar todos los cabos”. Qué causó la muerte de la mascota aún no ha sido determinado.

"Fue amado y admirado por millones de personas en todo el mundo por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue solo papá y abuelo. Lo extrañaremos mucho y estamos devastados por la pérdida", expresaron Elizabeth, Leslie y Annie Hackman, hijas del primer matrimonio del actor, en un mensaje enviado a la BBC.

Hackman ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Jimmy "Popeye" Doyle en el thriller de William Friedkin The French Connection (1971), y otro al mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood Unforgiven (1992).

También fue nominado a otros tres premios de la Academia por sus papeles en Bonnie and Clyde (1967), Never Sang for My Father (1970) y Mississippi Burning (1988).

