Restos del músico Liam Payne son repatriados a Londres

Los restos del exintegrante de One Direction Liam Payne, que murió en octubre en Argentina, son trasladados rumbo a Reino Unido en un vuelo que despegó de Buenos Aires en la tarde de este miércoles y en el que también viaja el padre del músico, Geoff Payne, confirmó una fuente policial.



El vuelo partió este miércoles hacia Londres y un usuario publicó en redes sociales un video que muestra a Geoff Payne en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, minutos antes de abordar.



La prensa local informó que el cuerpo de Payne fue trasladado en la mañana del miércoles desde el Cementerio Británico de Buenos Aires, en donde se encontraba, y un empleado de la casa funeraria a cargo informó el martes que el mismo estaba siendo embalsamado y sería repatriado en las siguientes 24 o 48 horas.



El martes, Geoff Payne volvió a visitar el memorial que los fans hicieron en honor a su hijo en la puerta del hotel donde murió; un altar repleto de cartas, fotos y flores.



La estrella pop falleció el 16 de octubre a los 31 años por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa", tras caer del balcón de su habitación del tercer piso en un hotel de Buenos Aires.



Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", informó entonces la fiscalía.



Payne fue miembro de One Direction, un grupo de pop de enorme éxito cuya fama comenzó en 2010 gracias al concurso de talentos de la televisión británica The X Factor. La "boy-band" hizo una pausa indefinida en 2016.