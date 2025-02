Residente y Rawayana triunfan en la antesala de los Grammy

La banda venezolana Rawayana y el puertorriqueño Residente triunfaron este domingo en las categorías latinas de los premios Grammy, durante la antesala de la ceremonia que premia lo mejor de la música en Los Ángeles.



Rawayana se llevó el gramófono al mejor álbum de rock latino o alternativo con su disco "¿Quién trae las cornetas?".



La agrupación aprovechó la oportunidad para lanzar un emotivo mensaje en momentos en que un clima antinmigración avanza en Estados Unidos, a donde cientos de miles de venezolanos han llegado huyendo de la crisis política y económica en su país.



"Levantemos la cabeza con orgullo", dijo el vocalista Alberto Montenegro. "Los rawas se acaban de ganar un Grammy americano, ¡que viva Venezuela en esta mierda!".



Por su parte, Residente se alzó con el trofeo al mejor álbum de música urbana con su trabajo "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" y el versátil Carín León, con "Boca Chueca, Vol. 1", se quedó con el Grammy a mejor álbum de música mexicana.



Beyoncé, Lamar y Charli XCX al frente

Esta gala anual reúne en la capital mundial del entretenimiento a la crema y nata de la música, y enfrenta a estrellas consolidadas como Beyoncé o Kendrick Lamar con figuras emergentes como Shaboozey, Sabrina Carpenter y Chappell Roan.



Lamar arrancó con fuerza la tarde triunfando en las categorías de mejor canción rap, mejor video musical y mejor interpretación de rap con su ubicuo éxito "Not Like Us", lanzado el año pasado como parte de un feudo lírico con el rapero Drake.



La británica Charli XCX también se anotó tres victorias en la antesala de la premiación, gracias a su exitoso "Brat".



Carpenter, la nueva megaestrella del pop, se llevó el primer gramófono de su carrera al vencer en la categoría de mejor interpretación de ese estilo de música.



Beyoncé, que con "Cowboy Carter" aborda la contribución de artistas negros al country, llegó al frente de la ceremonia con 11 nominaciones en una diversidad de géneros musicales.



La megaestrella de 43 años es la más exitosa en la historia de los Grammy, con el mayor número de estatuillas y nominaciones, pero nunca ha podido conquistar los prestigiosos trofeos al álbum y a la grabación del año, por los cuales compite nuevamente este domingo.



Su comienzo, sin embargo, fue tibio, logrando apenas una estatuilla antes de la porción televisada de la ceremonia.



La antesala trajo un Grammy póstumo para el expresidente Jimmy Carter, quien falleció a los 100 años en diciembre, por su audiolibro "Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration".



En otro momento particular de la tarde, Los Beatles se llevaron el Grammy a la mejor interpretación rock.



Esta es una de las dos nominaciones que el cuarteto de Liverpool se hizo en esta edición de los premios. La banda, que se separó hace más de medio siglo, compite a la mejor grabación del año con "Now and Then", culminada con ayuda de tecnologías de inteligencia artificial.



"Presentaciones inolvidables"

Las miradas también estarán puestas en Carpenter y Roan, las nuevas sensaciones del pop, con seis nominaciones cada una.



Las jóvenes compiten, entre otros, por el codiciado Grammy al mejor artista revelación, que también disputa Shaboozey, cuyo pegadizo éxito "A Bar Song (Tipsy)" encabezó durante semanas la lista de canciones de moda en Estados Unidos y busca el Grammy a la mejor composición.



Pero en la noche más importante de la industria no todo serán premios.



El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr. prometió una noche de "presentaciones inolvidables".



Con el comediante Trevor Noah como presentador, artistas como Shakira, Billie Eilish, Roan, Charli XCX y Carpenter se subirán al escenario en un evento que además rendirá homenaje al fallecido productor Quincy Jones.



La 67ª edición de los premios de la Academia de la Grabación se celebra en el centro de Los Ángeles, ciudad que fue arrasada en enero por feroces incendios forestales que dejaron a decenas de miles de desplazados, destruyeron miles de hogares y se cobraron la vida de más de 25 personas.



Los organizadores no dejaron pasar por alto la catástrofe, una de las peores de California, y pusieron especial énfasis en utilizar la gala como una oportunidad para recaudar fondos.



"Vamos a hacer lo mejor posible para ayudar a esta ciudad que amamos", dijo Mason Jr. al inicio de la antesala en la arena Crypto.com, durante la cual se entregan la mayoría de los 94 premios.