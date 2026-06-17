Reseña 'Toy Story 5': La nueva aventura de Woody y Buzz está lista para estrenarse

El estreno de Toy Story 5 está a la vuelta de la esquina. La franquicia insignia de Pixar regresa a la pantalla grande para volver a conquistar el corazón de los espectadores con una nueva aventura de la pandilla de juguetes. Y, al parecer, Woody, Buzz, Jessie y compañía se han ganado una vez más el aplauso de la crítica.



La película se podría definir como "una lección didáctica contra las pantallas", ya que se centra en la lucha entre los juguetes y la tecnología, así como la forma en que la nueva generación de niños crece rodeada de celulares y tabletas.



No obstante, a pesar de dicha lección, se siente como una espléndida película familiar donde la comedia y la nostalgia se dan al por mayor.



Es divertida y encantadora; si bien está dirigida a un público infantil, no podemos negar que la trama también entretiene a los adultos; incluso contiene humor "para padres", por ejemplo, cuando se habla de que Woody ha envejecido con los años.



En efecto, la franquicia aún puede cautivar a las masas, y muy probablemente hará que los miles de espectadores llenen las salas.



La quinta entrega llegará a los cines este jueves 18 de junio con una historia que nos pondrá a pensar como sociedad si vamos actuando correctamente en el desarrollo de los niños y el mundo tecnológico.



Woody, Buzz Lightyear y el resto de los personajes regresarán a la pantalla grande para vivir una aventura que abordará cómo las nuevas generaciones interactúan con la tecnología y cómo esta influye en sus formas de entretenimiento.



Uno de los principales atractivos de la cinta será la incorporación de Lilypad, una tableta con forma de rana que llegará con ideas propias sobre lo que considera mejor para Bonnie. Su presencia alterará la dinámica del grupo y dará inicio a una nueva serie de desafíos para los juguetes.



El doblaje de este personaje para Latinoamérica será realizado por Belinda.



Entre las participaciones especiales destaca el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien dará vida a un nuevo personaje llamado Pizza con gafas.



Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton y cuenta con la codirección de Kenna Harris.



La producción quiere conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial durante más de tres décadas.



Las primeras reacciones de la crítica especializada apuntan a que la franquicia sigue conservando la magia que la convirtió en uno de los mayores fenómenos de la animación.



Según las primeras impresiones, la película funciona como una especie de lección sobre el uso de la tecnología, pero sin perder el espíritu familiar que ha caracterizado a la franquicia desde sus inicios.



Los críticos destacan que la cinta combina comedia, emoción y nostalgia, ofreciendo momentos que conectarán tanto con los más pequeños como con los adultos que crecieron junto a los personajes.

