Reportero de Telenoticias sufre accidente en su mano minutos antes de transmisión en vivo

Tal vez a usted le llamó la atención la mano vendada del periodista de Telenoticias, Álvaro Sánchez, este lunes en la edición vespertina.

El reportero sufrió un accidente a eso de las 6:45 p. m., 10 minutos antes de entrar al aire.

El equipo periodístico cubría una inundación frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca.

Para llegar al lugar de la noticia, Sánchez tuvo que sortear una malla, pero el percance ocurrió en ese momento.

“Cuando me iba a tirar a la acera del otro lado, no sé cómo, en la verja, cuando suelto mi mano, las rejas tienen como un rombo arriba, que es filoso, por uno de los lados pasé la palma de mi mano y me hice una cortada, más o menos profunda, grandecilla.

“Faltaban como dos o tres minutos para salir al aire, por dicha ahí estaba la Cruz Roja y Bomberos atendiendo la inundación. A la Cruz Roja, a quienes agradezco montones, me atendieron, me vieron, ya había empezado la edición y mis compañeros estaban con la imagen en vivo”, relató Sánchez a Teletica.com.