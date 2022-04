Repase los ganadores en las principales categorías de los Grammy 2022

La 64º edición de los Grammy dejó el domingo al jazzista Jon Batiste como el gran ganador de la noche con cinco premios en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



Aquí una lista con los ganadores en las categorías más relevantes.



Álbum del Año

We Are — Jon Batiste



Grabación del Año (reconoce la ejecución de una canción)

"Leave The Door Open" — Silk Sonic



Canción del Año (reconoce la autoría)

"Leave The Door Open" — Silk Sonic



Compositores: Bruno Mars, Anderson Paak,Christopher Brody Brown y Dernst Emile II



Mejor nuevo artista

Olivia Rodrigo



Mejor álbum de rock

Medicine At Midnight - Foo Fighters



Mejor álbum de pop

Sour — Olivia Rodrigo



Mejor álbum de rap

Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator



Mejor álbum de reggae

Beauty In The Silence - Soldiers of Jah Army



Mejor álbum de música urbana

El último tour del mundo - Bad Bunny



Mejor álbum de música pop latina y urbana

Mendó — Álex Cuba



Mejor álbum de rock latino o alternativo

Origen - Juanes



Mejor álbum latino tropical

Salswing! - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta



Mejor álbum regional mexicano y texano

A mis 80's - Vicente Fernández



Mejor álbum de pop vocal tradicional

Love For Sale - Tony Bennet y Lady Gaga



Mejor álbum de World Music

Mother Nature - Angelique Kidjo



Mejor video musical

"Freedom" — Jon Batiste