Repase aquí las nominaciones al Óscar en las principales categorías

Estos son los nominados en las principales categorías de la 97ª edición de los Premios de la Academia, que se entregarán el 2 de marzo en Hollywood.



"Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard, lidera los Premios de la Academia con 13 nominaciones, mientras que "El brutalista", sobre la nueva vida de un inmigrante, y la adaptación del musical "Wicked" se colocaron en segundo lugar con diez nominaciones cada una.



Mejor película

"Anora"



"El Brutalista"



"Un Completo Desconocido"



"Cónclave"



"Duna: Parte Dos"



"Emilia Pérez"



"Aún estoy aquí"



"Nickel Boys"



"La sustancia"



"Wicked"



Mejor director

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"



Sean Baker, "Anora"



Brady Corbet, "El Brutalista"



Coralie Fargeat, "La sustancia"



James Mangold, "Un completo desconocido"



Mejor actor

Adrien Brody, "El brutalista"



Timothee Chalamet, "Un Completo Desconocido"



Colman Domingo, "Sing Sing"



Ralph Fiennes, "Cónclave"



Sebastian Stan, "El Aprendiz"



Mejor actriz

Demi Moore, "La sustancia"



Fernanda Torres, "Aún estoy aquí"



Cynthia Erivo, "Wicked"



Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"



Mikey Madison, "Anora"



Mejor actor de reparto

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "Un dolor real"



Edward Norton, "Un Completo Desconocido"



Guy Pearce, "El Brutalista"



Jeremy Strong, "El Aprendiz"



Mejor actriz de reparto

Ariana Grande, "Wicked"



Felicity Jones, "El Brutalista"



Isabella Rossellini, "Cónclave"



Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"



Monica Barbaro, "Un completo desconocido"



Mejor película internacional

"Emilia Pérez" (Francia)

"The Girl with the Needle" (Dinamarca)



"Aún estoy aquí" (Brasil)



"The Seed of the Sacred Fig" (Alemania)



"Flow" (Letonia)



Mejor película animada

"Flow"



"Intensa Mente 2"



"Memoir of a Snail"



"Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas"



"Robot salvaje"



Mejor documental

"Black Box Diaries"



"No Other Land"



"Porcelain War"



"Soundtrack to a Coup d'Etat"



"Sugarcane"



Películas con más nominaciones

"Emilia Pérez" - 13

"El brutalista" - 10



"Wicked" - 10



"Cónclave" - 8



"Un completo desconocido" - 8