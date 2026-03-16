Repase aquí la lista de los ganadores de las prinpales categorías de los Oscar

A continuación los ganadores en las principales categorías para la 98ª edición de los premios Óscar que se entregaron este domingo en Hollywood.

La épica "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, triunfó al llevarse seis estatuillas, incluyendo la más importante de la noche a mejor película. Le siguió la otra favorita de la gala, "Pecadores", el horror vampírico de Ryan Coogler, que capitalizó cuatro de sus 16 nominaciones.

Mejor película: "Una batalla tras otra"

Mejor director: Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Mejor actor: Michael B. Jordan, "Pecadores"

Mejor actriz: Jessie Buckley, "Hamnet"

Mejor actor de reparto: Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Mejor película internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

Mejor película animada: "Las guerreras k-pop"

Mejor documental: "Mr. Nobody Against Putin"