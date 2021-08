Relanzan aclamado álbum 'Let it be'

Los seguidores de los Beatles en todas partes del mundo tendrán la oportunidad de volver a experimentar el aclamado álbum de 1970 “Let it be”.



Esto será posible gracias a una variedad de Ediciones Especiales presentadas que serán lanzadas en todo el mundo el próximo 15 de octubre por Apple Corps Ltd. / Capitol / UMe.

Tres pistas de estas ediciones remezcladas y expandidas fueron lanzadas este viernes “Let it be (2021 Stereo Mix)”, “Don’t let me down (la primera presentación en la azotea)” y “For you blue (Get back LP Mix)”.

El álbum “Let it be” ha sido mezclado de nuevo por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, 5.1 surround DTS, y Dolby Atmos.

La asombrosa Edición Especial del disco sigue los pasos de la aclamada nueva mezcla y versión expandida de los álbumes Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018), y Abbey Road (2019).

Todos los nuevos lanzamientos de “Let it be” traen una mezcla estéreo del álbum, como instruía la versión original de “reproducido para disco” de Phil Spector, y traída directamente de las cintas de la sesión original y de la presentación en la azotea.

"Las colecciones Super Deluxe, físicas y digitales, también traen 27 grabaciones de sesión inéditas, un EP de cuatro pistas de “Let it be”, y la nunca antes vista versión estéreo del LP de 14 pistas “Get back”, recopilado por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969", según informó su disquera Universal Music.

“Siempre pensé que el film original de "Let it be" era bastante triste, pues lidiaba con la separación de nuestra banda, pero el nuevo film muestra la camaradería y el amor que los cuatro teníamos unos por otros”, escribió Paul McCartney en su introducción al libro de la Edición Especial de "Let it be".

Si desea más detalles puede ver los videos adjuntos.