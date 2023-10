¡Regreso triunfal! The Rolling Stones lanzan 'Hackney Diamonds'

Según Universal Music, el disco fue grabado en diversos lugares de renombre en todo el mundo, incluyendo Henson Recording Studios en Los Ángeles, Metropolis Studios en Londres, Sanctuary Studios en Nassau, Bahamas, Electric Lady Studios en Nueva York y The Hit Factory/Germaino Studios, también en la Gran Manzana.



Lo que hace que Hackney Diamonds sea aún más especial es la inclusión del fallecido baterista de la banda, Charlie Watts, en dos de las pistas: Mess It Up y Live By The Sword. Esta última también presenta al legendario bajista de los Stones, Bill Wyman.