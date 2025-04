¡Regresa Merlina! Jenna Ortega vuelve con más misterio, horror y... ¿Lady Gaga?

Jenna Ortega, la actriz que pasó de ser una estrella infantil en Disney a convertirse en el rostro del terror y la comedia oscura, está lista para revalidar su éxito con la segunda temporada de Merlina (Wednesday), serie que llegará a Netflix en agosto de 2025.

Con un tráiler que promete más misterio y estilo gótico, la serie spin-off de la familia Addams consolidará su reinado en la cultura pop.



Ortega, de 22 años, comenzó su carrera en series como Jane the Virgin y Stuck in the Middle de Disney Channel, pero fue su papel en Merlina el que la catapultó a la fama global.

Bajo la dirección de Tim Burton, la actriz reinventó a Wednesday Addams con un carisma sardónico que rompió récords en Netflix: la primera temporada acumuló más de mil millones de horas vistas en tres semanas y viralizó bailes, memes y hasta rescató clásicos como Bloody Mary.

La segunda temporada, dividida en dos partes (6 de agosto y 3 de septiembre de 2025), seguirá a Merlina en la Academia Nunca Más, donde enfrentará nuevos crímenes, secretos familiares y el desarrollo de sus habilidades psíquicas. El elenco incluye a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y nuevos fichajes como Steve Buscemi y Lady Gaga en un misterioso cameo.

Mientras se prepara para el estreno, Ortega continúa acumulando éxitos. Recientemente interpretó a Astrid Deetz, hija de Lydia (Winona Ryder), en Beetlejuice Beetlejuice, la secuela del clásico de Burton, y también ha participado en películas como Miller’s Girl y Scream VI, reforzando su título como la “reina del grito” de esta generación.

Su colaboración recurrente con Burton y su habilidad para equilibrar terror y comedia sugieren que su dominio en pantalla —chica o grande— está lejos de terminar.

Vea a continuación el tráiler de la nueva temporada de 'Merlina'.