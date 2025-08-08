¡Regresa el ‘Reto del 7’ a Toros Teletica, pero más extremo!

Toros Teletica no solo regresará con las tradicionales corridas y juegos en la arena, sino que también traerá de vuelta el aclamado “Reto del 7”, esta vez con un nivel más extremo.

En este popular segmento, figuras públicas enfrentan una serie de pruebas físicas y de destreza dentro del redondel taurino.

Estas pruebas involucran vaquillas o situaciones relacionadas con el espectáculo, y buscan poner a prueba la valentía, agilidad y humor de los participantes, agregando un elemento divertido y emocionante que rompe con la dinámica tradicional.

Esta sección se ha convertido en un atractivo especial porque combina la emoción de la fiesta taurina con entretenimiento y competencia entre famosos, generando situaciones cómicas y sorprendentes para el público.

Según Nikole Román, productora del espacio, “esta vez más extremo, los famosos tendrán que enfrentar distintos retos en la arena para ponerle aún más emoción a las corridas”.

Además, la temporada contará con montadores de élite, el campeonato de barrileras y una variada cartelera artística que incluye grupos nacionales para poner a bailar a la audiencia.

La emoción no solo estará en la arena, sino que también se transmitirá en vivo a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

Con el “Reto del 7” más extremo y una producción diseñada para conectar al público en el redondel y en casa, Toros Teletica invita a todos los costarricenses a ser parte de esta tradición que cierra el año con pasión, alegría y mucha adrenalina.

Las corridas iniciarán el 25 de diciembre y se extenderán hasta el 4 de enero.