Reencuentro histórico: Fergie vuelve al escenario con Black Eyed Peas en AMAs 2026

El reencuentro entre Fergie y la formación clásica de Black Eyed Peas marcó uno de los momentos más destacados de los American Music Awards 2026, celebrados en Las Vegas.

La artista apareció por sorpresa junto a Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo para recibir el premio a Mejor Canción del Recuerdo por Rock That Body, tema lanzado en 2010 y revitalizado recientemente en plataformas digitales.



La ceremonia, correspondiente a la edición número 52 de los premios, se realizó en el MGM Grand Garden Arena y contó con la conducción de Queen Latifah, según informaron medios internacionales como Infobae y Europa FM.

Además, los integrantes de la agrupación compartieron un video en redes sociales.



La aparición de Fergie provocó una ovación inmediata del público. Durante el discurso de aceptación, la cantante agradeció el respaldo de los seguidores del grupo y dedicó el reconocimiento a su hijo, Axl, de 12 años.

“Qué momento. Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, Black Eyed Peas”, expresó la intérprete.

Además, destacó el impacto de TikTok e Instagram en el regreso de la canción a nuevas generaciones.



“Quiero agradecer a todos los que hicieron videos y ayudaron a que este momento fuera posible para que mi hijo incluyera nuestra canción en su playlist”, afirmó antes de enviar un saludo a su hijo desde el escenario.

Rock That Body se convirtió en el primer tema ganador de la categoría Mejor Canción del Recuerdo, creada para reconocer éxitos que volvieron a posicionarse años después de su lanzamiento. Entre los nominados figuraban What’s Up? de 4 Non Blondes e Iris de Goo Goo Dolls.



Fergie integró Black Eyed Peas entre 2002 y 2018. Su salida respondió al interés de enfocarse en su carrera como solista y en su vida familiar.



Durante esa etapa, el grupo consolidó algunos de sus mayores éxitos comerciales. La agrupación vendió más de 80 millones de discos a nivel mundial y lideró el Billboard Hot 100 con Boom Boom Pow, I Gotta Feeling e Imma Be.



El regreso de Fergie al escenario junto a Black Eyed Peas alimentó nuevamente las expectativas entre seguidores sobre una posible colaboración futura o nuevos proyectos conjuntos.

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