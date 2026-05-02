¿Redondel en Alajuela? Municipalidad proyecta campo ferial en antigua plaza de ganado

La Municipalidad de Alajuela impulsa la recuperación de un terreno de aproximadamente dos hectáreas en Montecillos, donde funcionó la antigua plaza de ganado, con el propósito de desarrollar un nuevo campo ferial destinado a actividades culturales, comerciales y de entretenimiento.

El alcalde Roberto Thompson explicó que el sitio fue encontrado en condiciones críticas tras el regreso de su administración.

​“Nosotros nos lo encontramos al volver hace año y medio a la alcaldía, hace dos años, a la alcaldía, en un estado muy abandonado, tomado por la indigencia, tomado por la delincuencia, realmente en condiciones muy complicadas y entonces tomamos la decisión de intervenirlo”.

El proyecto se desarrolla tras la aprobación de una ley que formalizó el traspaso del terreno a la municipalidad. La iniciativa contempla un espacio multifuncional, aunque aún no se define si incluirá un redondel.

“No hemos tomado la decisión aún si se va a construir un redondel o no, eso es un tema que tendremos que discutir, pero en todo caso sería no tanto enfocado en redondel, sino en un espacio para eventos diversos, hablo de conciertos, actividades culturales, etc.”, indicó el alcalde a Teletica.com.

El plan también prevé áreas destinadas a ferias y exposiciones.

“El resto del terreno también iría dedicado a eventualmente la organización de ferias de distinta índole en nuestra ciudad, en nuestro cantón”, añadió.

Actualmente, la municipalidad ejecuta una primera etapa de recuperación del terreno.

​“¿Qué estamos haciendo? Limpiamos el terreno, lo recuperamos, estamos construyendo aceras, el cerramiento debido, y dejándolo en condiciones para que con el financiamiento adecuado”, explicó.

La inversión total estimada para el desarrollo del campo ferial ronda los ₡1.000 millones, sujeto a la aprobación del Consejo Municipal.

​“Nosotros estimamos aproximadamente en unos mil millones de colones, una vez que el Consejo Municipal lo apruebe, entonces podamos este mismo año empezar con ese proyecto”, señaló Thompson.

De concretarse los plazos previstos, las obras arrancarían en los últimos meses del año en curso. "Podríamos empezar obras, digamos a finales de este año, digamos octubre, noviembre, para poder inaugurar ese espacio el próximo año", indicó, con una meta de habilitación fijada para mediados del año siguiente.