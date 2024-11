Redes sociales se inundan de mensajes por muerte de Angelrafael

Angelarafael González, reconocido maquillista con casi 30 años de trayectoria, falleció este miércoles a los 52 años, debido a complicaciones causadas por un tumor cerebral que le detectaron a principios de año.



La noticia de su muerte inundó las redes sociales y múltiples figuras reconocidas del medio del entretenimiento dieron su sentido pésame.

Una de las primeras en referirse a la partida de su amigo fue Lynda Díaz, expresentadora de 7 Estrellas. Díaz y González se hicieron muy cercanos cuando ambos trabajaban en Teletica.

​"Hoy termino mi día con una noticia que me rompe el corazón. Mi amigo, hermano y mi maquillista de tantos años falleció hoy. Te llevo en mi corazón y los momentos bellos que compartimos. A su familia, mucha fortaleza en este momento y mi más sentido pésame", escribió la participante de 'Mira quién baila' vía Instagram.

La presentadora de televisión, Natalia Rodríguez, y la modelo Glenda Peraza, quienes también trabajaron con el artista del maquillaje, escribieron unas emotivas palabras para despedir a su excompañero.

“Otro amigo que se va. Angelrafael”, posteó el actor Julio César Herrera, conocido por su papel como Freddy en Betty, la fea.

Otras que se sumaron a los mensajes de apoyo a la familia González y recordaron el legado del maquillista fueron Lucía Jiménez y Yessenia Reyes. A las bailarinas las conoció trabajando en varios formatos de Teletica, entre ellos Tu Cara me Suena y Dancing With The Stars.

​La presentadora de De Boca en Boca, María Fernada León, y Keyla Sánchez, lo recordaron con su risa y sonrisa eterna. Sánchez resaltó la luz y el cariño que González siempre irradiaba.

Las honras fúnebres de Angelrafael se llevarán a cabo en la Funeraria del Magisterio, en San José. Las puertas estarán abiertas este jueves, de mediodía a 11 p. m.

El funeral tendrá lugar el viernes, a partir de las 10 a. m. en el cementerio Memorial Park, en Guachipelín de Escazú.